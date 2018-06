My Hero Academia Stagione 3: oggi 2 giugno su VVVVID l'episodio 9, prime immagini

VVVVID ha finalmente raggiunto il simulcast per la Stagione 3 di My Hero Academia: oggi, sabato 2 giugno, vedremo l'episodio 9 sottotitolato in italiano sulla piattaforma streaming. Ma prima ammiriamo qualche scatto preliminare della puntata di questa sera.

L'episodio 9 della terza Stagione di My Hero Academia verrà trasmesso su VVVVID a partire dalle ore 18:00 di questa sera. In calce potete ammirare le immagini della puntata, che si intitola "All For One" e vedrà l'ingresso in scena del vero leader dell'Unione dei Villain, nonché della grande arci-nemesi di All Might.

Negli ultimi episodi abbiamo visto alcuni studenti della classe 1-A della U.A. School imbarcarsi in una pericolosa missione di salvataggio: Todoroki, Kirishima, Iida, Yaoyorozu e Izuku hanno deciso di travestirsi per introdursi nella base segreta dei Villain, al fine di recuperare il loro compagno Katsuki Bakugo, rapito da Mr. Compress durante l'assalto dei super criminali nei boschi.

Nella puntata numero 9 di questa sera vedremo che anche gli eroi professionisti inizieranno a fare la loro mossa, con il prode All Might che ormai si prepara a un nuovo confronto con il malvagio All For One.

Il leader dell'Unione dei Villain si è recentemente mostrato in alcune immagini ufficiali che ne ritraggono il character design. Siete curiosi di scoprire cosa accadrà d'ora in poi nell'anime di My Hero Academia?