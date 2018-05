My Hero Academia Stagione 3: prima immagine di All For One nell'anime di Studio Bones!

L'adattamento anime di My Hero Academia (giunto, ormai, alla terza stagione prodotta da Studio Bones) sta per introdurre in pompa magna All For One, il vero boss dell'Unione dei Villain nonché arci-nemesi di All Might e dei possessori del One For All. Studio Bones ha finalmente svelato la prima immagine anime del villain!

A svelarci, finalmente, le sembianze che avrà All For One nei prossimi episodi di My Hero Academia è il settimanale nipponico Weekly Shonen Jump, che mostra il design del potente villain e rivela anche il doppiatore che presterà la voce al personaggio. Si tratta di Akio Otsuka, noto voice actor nipponico che ha impersonato personaggi come Shunsui Kyoraku in Bleach e Marshall D. Teach per ONE PIECE.

Nonostante il design finale di One For All appaia leggermente diversi rispetto alle sue fugaci apparizioni effettuate finora, non temete: quello che indossa il villain in testa è una sorta di elmo, utile a coprire le sue orribili, vere sembianze.

Abbiamo saputo nelle ultime ore che il nemico comparirà nei prossimi episodi di My Hero Academia, per la precisione il numero 9: il titolo dell'episodio sarà proprio All For One, motivo per cui ci si aspetta un ingresso in scena in pompa magna per il vero leader dell'Unione dei Villain, nonché maestro di Shigaraki Tomura.

Quali saranno i suoi piani per il neo-rapito Katsuki Bakugo?