My Hero Academia Stagione 3: prime immagini dell'episodio 11, su VVVVID il 16 giugno

Oggi, sabato 16 giugno, VVVVID trasmetterà sulla piattaforma streaming l'episodio 11 della Stagione 3 dell'adattamento anime di My Hero Academia. Ammiriamo, nell'attesa, le prime immagini della puntata.

Il titolo dell'episodio sarà "One For All" e vedrà il furioso scontro tra All Might e la sua arci-nemesi, il leader dell'Unione dei Villain, mentre Izuku e i suoi compagni proseguono la missione di salvataggio di Katsuki Bakugo.

Le immagini ci mostrano quello che si prospetta essere un momento drammatico, come si evince dalle espressioni dei protagonisti. Leggiamo la trama dell'episodio 11 di My Hero Academia 3:

“La resa dei conti tra il Simbolo della Pace e il Grande Villain si conclude!

Izuku e i suoi compagni di classe del corso per Heroes riescono nell’intento di salvare Bakugo. Nel frattempo, All Might ingaggia una dura battaglia con All for One e quest’ultimo sta raggiungendo sempre più il suo limite di battaglia. Come si concluderà la feroce battaglia?”

L'appuntamento è fissato a questa sera: su VVVVID, a partire dalle ore 18:00, potrete guardare l'episodio sottotitolato in italiano. La compagnia trasmetterà ogni puntata di My Hero Academia Stagione 3 fino alla numero 18: dalla 19 alla 25 continueranno a essere caricate in streaming ogni settimana, ma contemporaneamente verranno eliminate quelle votate dalla community come le peggiori.