My Hero Academia Stagione 3: le prime immagini dell'episodio 8 di oggi 26 maggio

Studio Bones ha rilasciato alcune immagini in anteprima per l'episodio 8 di My Hero Academia Stagione 3: la puntata è stata trasmessa in queste ore sui circuiti televisivi giapponesi, ma possiamo ammirare gli screenshot in attesa che la programmazione di VVVVID si metta in pari con il simulcast.

Gli studenti della 1-A e della 1-B sono reduci da una lotta drammatica contro l'Unione dei Villain, avvenuta durante il Ritiro nei Boschi previsto per la finestra estiva. Purtroppo, i criminali sono riusciti nel loro intento: catturare Katsuki Bakugo, per il quale sembra che Shigaraki Tomura abbia dei piani ben precisi.

Le immagini dell'episodio 8 di My Hero Academia 3 ci mostrano alcuni protagonisti, tra cui lo stesso Bakugo, Midoriya, Shigaraki e l'organizzazione degli eroi professionisti, che si prepara ad affrontare la questione relativa al rapimento di Kacchan.

Intanto, i compagni di Bakugo sembrano indecisi e divisi sul da farsi. Ecco la sinossi della puntata:

Bakugo è stato rapito! Cosa decideranno di fare gli studenti della U.A. School?

Bakugo è stato catturato dall'Unione dei Villain. Kirishima e Todoroki vogliono lanciarsi a salvarlo da soli, ma entrano in conflitto con alcuni studenti della classe 1-A. Riusciranno a salvare il loro amico?

Izuku questa settimana: hanno infine deciso di salvare Bakugo?

Nonostante un'esitazione iniziale, dopo aver ascoltato Kirishima e gli altri, decide di aiutarli a salvare Bakugo! Tuttavia, prima che inizi la missione, appare qualcuno davanti a loro!

Intanto, su VVVVID potete visionare il 5° episodio della nuova stagione, inserito da poche ore nel catalogo della piattaforma.