My Hero Academia Stagione 3: svelati due nuovi personaggi e i relativi doppiatori

L'anime di My Hero Academia è attualmente in corso con la Stagione 3: tanti nuovi personaggi hanno già debuttato nel corso dei primi episodi, ma durante le prossime puntate assisteremo a ulteriori new entry. Due di queste sono state recentemente svelate da Studio Bones.

A svelare i due nuovi personaggi è stato il numero 25 di Weekly Shonen Jump, che ha annunciato due eroi inediti che compariranno nei prossimi episodi di My Hero Academia 3, compresi i voice actor nipponici che presteranno la loro voce.

Si tratta, com'è possibile vedere dalle immagini in calce, di Gang Orca ed Edgeshot, due eroi professionisti che saranno doppiati (rispettivamente) da Shuhei Matsuda e Kenta Kamakari. Matsuda collabora già con la produzione di Studio Bones, poiché doppia anche il personaggio di Moonfish - uno dei componenti della Lega dei Villain, che peraltro nelle ultime puntate è stato protagonista di uno scontro con Todoroki e Bakugo.

La Stagione 3 è stata recentemente acquisita da VVVVID, con i primi due episodi già disponibili per lo streaming sulla piattaforma con sottotitoli in italiano. Per scoprire il piano del simulcast della compagnia, vi invitiamo ad aggiornarvi sulle ultime novità nell'articolo dedicato, linkato poco sopra.

Sabato 26 maggio, in Giappone, verrà invece trasmesso l'8° episodio di My Hero Academia 3.