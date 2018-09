My Hero Academia Stagione 3: svelato il vero scopo degli Esami di Licenza Provvisoria!

Sabato 1 settembre è andato in onda l'episodio 21 di My Hero Acadmia Stagione 3, che ci ha mostrato le battute conclusive dell'Esame di Licenza Provvisoria. In questo frangente è stato svelato il vero obiettivo del test.

Durante la simulazione di salvataggio, infatti, gli studenti hanno dovuto vedersela contro niente di meno che Gang Orca, un Hero professionista dalle fattezze malvagie. In questo frangente, la Commissione della Sicurezza Pubblica ha dovuto chiarire i motivi di tale scelta.

È stato infatti dichiarato che lo scopo del test è quello di non far sentire gli studenti come se stessero partecipando a un gioco. L'Esame di Licenza Provvisoria, infatti, si propone di esaminare come i giovani e aspiranti eroi utilizzano i loro Quirk per prendere decisioni difficili in un momento di crisi: inoltre, non c'è alcun interesse nel valutare le loro abilità individuali, ma piuttosto come si comportano quando si tratta di fare del gioco di squadra a seconda delle occasioni.

Questa necessità, neanche a dirlo, è nata da quando il mondo ha perso il suo Simbolo della Pace: lo scontro tra All Might e All for One ha evidenziato come, soprattutto in assenza dell'eroe numero uno, la società degli Heroes debba prepararsi sia all'avanzare massiccio della Lega dei Villains, sia ai tanti criminali indipendenti che sono stati ispirati da figure come Stain e All for One, sia al fatto che non c'è più Toshinori a proteggere la popolazione.

Ricordiamo che il prossimo episodio di My Hero Academia Stagione 3 sarà trasmesso sabato 8 settembre su VVVVID.