My Hero Academia Stagione 3: il trailer dell'episodio 23 anticipa il grande duello!

Domani, sabato 15 settembre 2018, My Hero Academia Stagione 3 tornerà con il 23° episodio. In attesa di poterlo visionare su VVVVID in simulcast italiano, rivediamo insieme il trailer della puntata.

Il titolo dell'episodio 23 della terza stagione animata sarà "Deku vs Kacchan 2" e, com'è facile intuire, vedrà Izuku contro Bakugo in un furioso duello per decretare chi sia il più forte tra i due. Midoriya ha compiuto dei progressi notevoli nel corso dell'ultimo anno, mentre Katsuki ha accresciuto il proprio potere ma ha anche totalizzato una serie di fallimenti, come il rapimento da parte dell'Unione dei Villain o la bocciatura all'Esame di Licenza Provvisoria.

Kacchan ha inoltre scoperto il segreto di Deku, costringendolo a confessare che il sui Quirk gli è stato donato da All Might. Tra i due vecchi amici d'infanzia, dunque, sta per iniziare uno scontro nel segno del loro più grande mito. Di seguito la sinossi dell'episodio:

"Bakugo ha scoperto il segreto che lega Deku a All Might e ora si prepara a combattere!

Bakugo si prepara ad affrontare Deku nel luogo in cui si sono battuti la prima volta durante un allenamento, lasciando il suo compagno perplesso. Il ragazzo capisce che Bakugo prova un profondo senso di colpa, poiché si sente la causa del ritiro di All Might. Deku potrebbe essere l'unico in grado di comprendere queste emozioni, perciò accetta la sfida e si prepara a combattere!

Il secondo confronto tra Deku e Bakugo!

Ammiravano lo stesso eroe quando erano piccoli. Sono amici sin da bambini, ma fino ad ora non si sono mai confessati l'un l'altro le loro emozioni. Mentre combattono, emergono i ricordi!

Aizawa questa settimana: ha ricevuto la notizia che i suoi studenti sono fuori dal dormitorio!

Durante la notte, quando gli studenti dovrebbero essere a letto, Aizawa riceve una segnalazione dal Ground Beta a proposito di due studenti della classe A che si trovano al di fuori dei dormitori. Ma, non appena decide di recarsi sul luogo, qualcuno appare di fronte a lui...?!"

Siete pronti per la prossima puntata di My Hero Academia Stagione 3?