My Hero Academia Stagione 3: l'ultimo episodio ha mostrato quanto Dabi sia letale

L'ultimo episodio di My Hero Academia ha mostrato ai fan un mondo irrequieto, dove i villain si sono fatti più audaci in seguito al ritiro di All Might dovuto allo scontro con All for One. L'Unione dei Villain sta aspettando il suo momento per brillare, ma il pubblico ha già avuto occasione di vedere quanto il gruppo possa essere letale.

Dabi è una delle aggiunte più intriganti all'Unione dei Villain, e nell'ultimo episodio di My Hero Academia, il giovane membro del gruppo ha mostrato quanto sia facile per lui uccidere, anche in modi molto sadici.

Nel ventiquattresimo episodio della serie, andato in onda la scorsa settimana, Twice ha menzionato il fatto che l'Unione dei Villain si è dispersa in varie regioni per il momento, nell'attesa che le attenzioni sul gruppo si spengano. Per ora, l'unione sta reclutando nuovi membri che aderiscano alla causa, ed è in questo frangente che ci viene mostrato Dabi.

Il villain incontra un gruppo di criminali in un vicolo, ma questi cominciano a minacciarlo. Dabi, allora, infastidito, dice che l'unione non ha bisogno di spazzatura come loro, e li brucia tutti vivi. In seguito, l'episodio non solo mostra i raccapriccianti resti carbonizzati dello sparuto gruppetto, ma anche Dabi che troneggia sopra i loro "cadaveri" con noncuranza, affermando che se sono spazzatura, dovrebbero almeno comportarsi come tale e bruciare.

Il personaggio di Dabi è stato visto all'inizio della stagione come parte della squadra che ha attaccato il campo estivo della Classe 1-A. Durante l'assalto, Dabi aveva sfidato Aizawa, ma si è poi rivelato una copia creata da Twice.

La terza stagione di My Hero Academia sta per concludersi, quindi, per saperne di più sul personaggio, ci sarà da aspettare (a meno che non vi gettiate nella lettura del manga).