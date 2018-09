My Hero Academia Stagione 3: l'ultimo episodio ha mostrato tutta la frustrazione di Bakugo

L'ultimo episodio di My Hero Academia ha visto un emozionante scontro tra Midoriya e l'amico/rivale Bakugo, il quale ha esternato anni di frustrazioni e dolore nel modo più facile e paradossalmente complesso che conosce: con i pungi. Tuttavia, al termine della battaglia, le emozioni sono fluite tramite un importante abbraccio.

Dopo il combattimento tra Midoriya e Bakugo, All Might, arrivato sul luogo dello scontro perché si sentiva responsabile di ciò che stava accadendo, ha consolato Bakugo per scusarsi di aver trascurato i suoi sentimenti per così tanto tempo. L'abbraccio risultante, che potete vedere nel tweet in calce alla notizia, ha scosso (positivamente) i fan, i quali non si aspettavano una scena così "delicata" tra i due.

Durante lo scontro, il pubblico ha appreso dell'intenso bagaglio emotivo che Bakugo si stava portando dietro da ormai svariato tempo. Infatti, non solo l'aspirante hero si è sentito inferiore agli altri suoi compagni della Classe 1-A - dato che improvvisamente si è ritrovato a dover competere con altri studenti dotati, cosa che da bambino non gli era mai capitata -, ma vedere Midoriya progredire così velocemente lo ha buttato ancora più giù, facendolo dubitare delle sue reali capacità. Tutto ciò, poi, si è aggravato quando Bakugo ha scoperto il legame segreto tra Midoriya e All Might, ed è degenerato quando il giovane studente si è sentito responsabile per i ritiro del Simbolo della Pace.

Quindi, a fronte di questo pesante bagaglio, Toshinori non ha potuto fare altro che scusarsi per aver ignorato così a lungo i sentimenti di Bakugo e per essersi concentrato solo sulla crescita di Deku. All Might, allora, abbraccia Bakugo, e quest'ultimo rimane in silenzio per qualche istante.

Il momento è stato fortemente istruttivo, e My Hero Academia, ancora una volta, dimostra una profondità emotiva che spezza in maniera costruttiva le strabilianti scene d'azione.