My Hero Academia Stagione 3: vecchie e nuove conoscenze nelle immagini del 24° episodio

Oggi, Sabato 22 Settembre, andrà in onda in Giappone - e in simulcast alle 18:00 su VVVVID - il 24° episodio della terza stagione di My Hero Academia. Come ogni sabato, di poco precedente la messa in onda della puntata, sono apparse online alcune immagini dell'episodio, le quali mostrano nuovi personaggi e vecchie conoscenze...

L'episodio che andrà in onda oggi vedrà i membri della Classe 1-A ricevere una notizia inerente la loro istruzione, che porterà i nostri aspiranti eroi (o almeno una parte di essi) a vivere una nuova fase del loro addestramento.

Nella gallery in calce alla notizia potete trovare le immagini che mostrano 3 nuovi personaggi, i cosiddetti "Big 3" della U.A. Academy, i quali saranno chiamati dal professor Aizawa per spiegare agli alunni della Classe 1-A i dettagli del tirocinio da hero. Il tirocinio è un'attività che tutti gli aspiranti eroi devono svolgere, in modo che questi si ambientino alle regole del settore professionista.

Le immagini mostrano anche un volto noto facente parte dell'Unione dei Villain e visto durante l'assalto al campo estivo: Twice. Di seguito, invece, potete trovare le anticipazione del 25° e ultimo episodio della terza stagione di My Hero Academia dal titolo "Invisible":

"Mirio sfida la Classe 1-A! Il misterioso ragazzo che Deku ha incontrato fa parte dei cosiddetti 'Big 3' della U.A., lo studente del terzo anno Mirio Togata! Il suo compito sarebbe quello di illustrare ai suoi kohai i dettagli sul Tirocinio Hero, ma decide di sfidare l'intera classe! Come andrà a finire lo scontro tra uno degli studenti più forti della U.A. e Midoriya? L'Unione dei Villain intanto si muove nell'ombra! Shigaraki Tomura e gli altri membri del gruppo entrano in contatto con un uomo misterioso! Che ripercussioni avrà questo incontro su Deku e gli altri? La battaglia tra Hero e Villain giunge a un nuovo livello!"