My Hero Academia stagione 4: arriva l'atteso eroe Hawks!

Dopo un primo episodio filler per My Hero Academia stagione 4, il secondo ci ha già lanciato nel pieno dell'azione e del fulcro principale dell'arco narrativo in corso. Overhaul sta iniziando a tessere le proprie trame nei minuti che finora ci è stato permesso di vedere sulla piattaforma streaming VVVVid, ma c'è anche altro da tenere d'occhio.

Infatti, mentre la storia è concentrata sul giovane Izuku Midoriya, il cast di My Hero Academia è piuttosto largo. Non solo lui è alle prese con un tirocinio, ma anche i suoi compagni di classe, tra cui Fumikage Tokoyami. L'eroe con la testa di corvo si sta allenando con quello che attualmente è uno dei top hero, il giovane Hawks.

Il terzo episodio di My Hero Academia stagione 4 ci permette quindi di dare uno sguardo a questo eroe, finora apparso in versione animata soltanto nel trailer del prossimo lungometraggio My Hero Academia: Heroes Rising. Sia il maestro che l'allievo posseggono caratteristiche da uccelli, nonostante il giovane Tokoyami non sia in grado di volare ma semplicemente di sfruttare il proprio Dark Shadow come un trampolino per saltare di qua e di là.

Riusciranno i ragazzi della sezione 1-A della Yuei a fare tesoro di queste nuove esperienze e potenziarsi in vista dell'arrivo dello Shie Hassaikai?