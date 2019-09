My Hero Academia stagione 4 arriva in copertina su Pash! Magazine

Manca poco più di un mese all'attesissima stagione 4 di My Hero Academia, nata dall'opera omonima di Kohei Horikoshi e pubblicata su Weekly Shonen Jump dal 2014. La serie sta acquisendo sempre più popolarità e l'arco narrativo che a breve potremo vedere trasposto in anime probabilmente farà sollevare ulteriormente l'asticella.

Le dichiarazioni di diversi doppiatori coinvolti in My Hero Academia stagione 4 stanno mettendo molta eccitazione ai fan, e la cosa è condivisa in tutto il mondo, dal Giappone agli Stati Uniti d'America. Nella terra del Sol Levante, l'attesa è altissima ed è testimoniata anche dall'apparizione dei protagonisti di My Hero Academia sulla copertina della rivista PASH! Magazine nel numero di ottobre.

Vediamo, nell'immagine che potete vedere in calce condivisa da Anime Paw, i quattro studenti della Yuei Izuku Midoriya, Ochaco Uraraka, Tsuyu Asui ed Eijiro Kirishima. Questi ragazzi saranno protagonisti fondamentali dello scontro con lo Shin Hassekai, insieme agli eroi adulti che li stanno seguendo in questo periodo di tirocinio e ai famosi Big Three del liceo, tra cui c'è il fortissimo Mirio Togata.

My Hero Academia stagione 4 arriverà il 12 ottobre 2019 e si vocifera sia composta da ben 25 episodi complessivi. Il manga, invece, si trova alcuni volumi avanti e ha da poco cominciato un nuovo arco narrativo.