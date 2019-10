My Hero Academia stagione 4 conferma la canonicità di My Hero Academia: Two Heroes

Nel corso degli anni, tanti anime di successo hanno ricevuto dei lungometraggi proiettati al cinema. Questi hanno sempre portato trame originali con nuovi personaggi e con eventi non includibili all'interno della storia principale. Non è il caso però per My Hero Academia The Movie: Two Heroes, il primo film del franchise dell'opera di Horikoshi.

Il primo episodio di My Hero Academia stagione 4 è andato in onda su VVVVid lo scorso sabato 12 ottobre. Alle ore 20:00, sulla piattaforma streaming abbiamo potuto rivedere Izuku Midoriya e gli altri ragazzi della Yuuei alle prese con un episodio riassuntivo e che ha fatto da legante tra la vecchia e la nuova stagione.

Un dettaglio però presente nei primi minuti richiama al primo lungometraggio dedicato, My Hero Academia The Movie: Two Heroes: infatti proprio nella fase iniziale dell'episodio viene menzionato David Shield, il padre di Melissa e che apparì proprio nella pellicola animata. Lo scienziato non era mai stato incluso nella serie animata finora e lo stesso vale per gli altri personaggi.

Ciò conferma ulteriormente la canonicità di My Hero Academia The Movie: Two Heroes, che tra l'altro vedrà uno dei propri personaggi apparire anche nel nuovo spin-off manga My Hero Academia: Team Up Mission nei prossimi capitoli.