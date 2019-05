My Hero Academia Stagione 4: emergono novità sulla produzione della serie

Sebbene dal 29 settembre del 2018 la trasposizione animata di My Hero Academia sia andata in pausa, la produzione dei prossimi episodi non si è certamente fermata. Recenti novità sono emerse a riguardo della Quarta Stagione, destinata a debuttare nel corso del prossimo autunno, riaccendendo l'hype degli appassionati.

L'account Twitter ufficiale Legendoor ha difatti postato un interessante aggiornamento, sottolineando che l'amato compositore Yuki Hayashi (My Hero Academia Stagione 1,2,3 - One Piece Gold: Il film - Death Parade) ha iniziato a lavorare sulla colonna sonora del proseguimento della serie. Di seguito riportiamo la traduzione del messaggio:

"Ieri (26 maggio, ndr) si è occupato della musica! Stava registrando per la quarta stagione di My Hero Academia! Inizierà ad essere trasmetta nell'ottobre del 2019!! Le precedenti tre stagioni sono attualmente ritrasmesse. Nel caso non le avessi viste, ti preghiamo di darci un'occhiata!"

Come potete osservare dal Tweet, un paio di fotografie sono state condivise nel post. Mentre la prima ci mostra Hayashi intento a suonare il pianoforte, la seconda raffigura una buffa posa di gruppo dello staff di Legendoor. Di conseguenza, ora gli appassionati sono ansiosi di ascoltare i componimenti che verranno alla luce a breve, sperando che l'eccezionale qualità dei precedenti possa ripresentarsi anche in questi inediti.

Ricordiamo infine ai lettori che, data la crescente popolarità dell'opera, i fan sono sempre più propensi a realizzare e postare eccezionali illustrazioni dei loro personaggi preferiti. Consigliamo, tra le più recenti, l'epica fan-art di Deku.