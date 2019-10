My Hero Academia stagione 4: il primo episodio è ora disponibile su VVVVid!

C'è stata un po' d'ansia oggi 12 ottobre in occasione delle ultime notizie riguardanti il tifone che ha colpito il Giappone nelle ultime ore. Tuttavia, la trasmissione della prima puntata di My Hero Academia stagione 4 è andata in molte zone del paese del Sol Levante in trasmissione, e con loro anche da noi in Italia.

VVVVid aveva già programmato alle ore 20:00 di oggi 12 ottobre 2019 e ciò non ha avuto ritardi di alcun tipo, facendo fare un sospiro di sollievo ai fan che quindi si sono potuti lanciare nella visione del primo episodio di My Hero Academia stagione 4. Intitolato "Lo scoop della 1-A della Yuuei", l'episodio ripercorre alcuni eventi che hanno portato alla situazione sociale attuale.

A fare da protagonista è un nuovo personaggio introdotto per l'occasione, un giornalista che si occuperà di fare un'intervista a tutti i giovani aspiranti eroi della classe 1-A. Facciamo di nuovo quindi la conoscenza dei 20 ragazzi, ognuno con la propria scena nell'episodio. Il secondo episodio di My Hero Academia stagione 4 arriverà il 19 ottobre alle ore 20:00 e darà il vero via alle danze alla storia che sta per dipanarsi e che coinvolgerà sia il mondo degli studenti che quello degli eroi professionistici.

Già in questo primo episodio, i fan si sono innamorati di una scena che ha coinvolto i due protagonisti Izuku Midoriya e Ochaco Uraraka.