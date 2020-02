L'anime di My Hero Academia introduce un personaggio cardine per il futuro della serie

L'episodio più recente di My Hero Academia ha introdotto - attraverso una sequenza apparentemente transitoria - uno dei villain più importanti per lo sviluppo dell'intera serie: Destro. Scopriremo di più sulla sua storia nel corso della prossima stagione, ma intanto facciamo un breve riepilogo per i lettori del manga.

Perciò, nel caso non foste in pari con gli eventi del manga, vi sconsigliamo caldamente di andare avanti con la lettura.



Destro, il cui vero nome è Chikara Yotsubashi, è stato il fondatore dell'Esercito di Liberazione. Costruì un'intera armata allo scopo di distruggere lo "status quo" dei Quirk, ovvero di spezzare le inflessibili regolamentazioni che limitavano i cittadini nell'utilizzo delle loro abilità. I suoi tentativi fallirono, scontrandosi con la rigida opposizione degli eroi e dello stato, e una volta catturato fu imprigionato.

Durante il periodo di detenzione scrisse le sue memorie, e subito dopo decise di suicidarsi. I suoi scritti consentirono all'Esercito di Liberazione di sopravvivere, soprattutto grazie all'intervento del suo erede, Re-Destro.

Re-Destro appare nell'arco narrativo "My Villain Academia", nel quale la fazione della League of Villain e l'Esercito di Liberazione danno vita a uno scontro serrato, fino a concludersi in un colpo di scena che si rivelerà fondamentale per lo sviluppo narrativo dell'intero manga. Grazie al suo enorme potere, Shigaraki si impossessa dell'armata di Redestro, formando una nuova organizzazione nota come "Paranormal Liberation Front, avente tra le proprie fila più di 100,000 membri.

La saga in questione è senza dubbio una delle migliori di My Hero Academia, sicuramente la più atipica tra quelle messe in scena da Horikoshi, e confidiamo nelle qualità di Studio Bones per una trasposizione capace di valorizzarne tutte le potenzialità.

