My Hero Academia: la stagione 4 mostrerà la nuova crescita di Deku

Il manga di My Hero Academia ha già narrato questo arco alcuni anni fa, ma gli appassionati che seguono l'anime ancora devono avere a che fare con Overhaul e la storia che ha già rivelato di essere più oscura delle precedenti. Izuku Midoriya in My Hero Academia stagione 4 dovrà nuovamente vestire i panni dell'eroe e affrontare la nuova minaccia.

Izuku Midoriya, sin dall'inizio di My Hero Academia, ha mostrato una crescita continua. Sin dalle prime battute alla UA, quando ancora doveva padroneggiare il One for All ed era quindi costretto a spezzarsi le ossa, l'aspirante eroe ha scalato pian piano la montagna che aveva davanti, arrivando fino a controllare abbastanza bene il suo nuovo potere. Cosa ne pensa il doppiatore americano di Overhaul di questa crescita?

In un'intervista a ComicBook, Justin Briner ha rilasciato una dichiarazione con le sue impressioni sulla crescita del protagonista di My Hero Academia. "Sai cosa, è un'esperienza di crescita per Deku. E sono serio, stavo parlando con Ricco Fajardo, voce di Mirio Togata, ed entrambi la pensiamo allo stesso modo, la stagione 4 è una specie di piccola crescita per l'anime. Puoi sentirla anche nella voce. Non penso sia stato intenzionale, ma è un po' più bassa del solito, e io penso che tutti stiamo crescendo con Deku. La serie sta crescendo con Deku, quindi sta esplorando con toni che forse sono un po' più maturi, e penso che i villain come il mio siano le persone che fanno arrivare a questo punto".

Overhaul sarà quindi un cattivo che spingerà al limite Midoriya e gli altri hero e aspiranti, mettendo in piedi un arco mai visto finora.