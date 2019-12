My Hero Academia stagione 4: la nuova visual con Mirio anticipa il momento topico

Sono passate quasi dieci settimane dalla prima trasmissione di My Hero Academia stagione 4. Partita con un filler, la stagione ha poi proseguito con l'atteso arco narrativo dello Shie Hassaikai, con Izuku Midoriya e Mirio Togata che si troveranno in prima linea nella lotta al villain Kai Chisaki, conosciuto come Overhaul.

L'uomo ha messo in atto diversi esperimenti che potrebbero minare fortemente la società degli eroi di My Hero Academia e l'arduo compito di fermarlo spetta naturalmente agli eroi professionisti, affiancati dalle matricole della Yuei. Questa fase di My Hero Academia sta per raggiungere il culmine: Tamaki Amajiki ed Eijiro Kirishima hanno già combattuto e ben presto toccherà anche a Mirio Togata e Izuku Midoriya.

Togata sarà il protagonista di una delle scene più d'impatto della saga e un'anteprima può essere gustata dalla locandina pubblicitaria di My Hero Academia stagione 4. Quella che potete vedere in calce è un'immagine che ritrae i punti più importanti dei prossimi episodi, con il giovane eroe che in una key art salva la piccola Eri. Entro fine anno vedremo quindi il momento più alto della carriera di Lemillion che ha già fatto innamorare molti fan del manga.

My Hero Academia stagione 4 è su VVVVid, piattaforma sulla quale sabato 21 dicembre giungerà l'episodio 10.