My Hero Academia stagione 4: Overhaul si mostra in un cosplay

L'attenzione intorno a My Hero Academia è tanta: la serie otterrà nel prossimo autunno tantissimi nuovi adattamenti, a partire dall'attesissima stagione 4 passando anche per il nuovo lungometraggio My Hero Academia Heroes: Rising. Tanti nuovi nemici e tante nuove avventure per Deku e i suoi compagni che cercano di debuttare nel mondo dei pro hero.

La stagione 4 di My Hero Academia sarà un crocevia per tanti approfondimenti e sviluppi, i quali ruoteranno tutti attorno al personaggio di Overhaul, alias di Kai Chisaki, già parzialmente introdotto nella terza stagione del popolare anime di Kohei Horikoshi. Un fan ha deciso di portare in vita tutta la cattiveria del personaggio nel migliore dei modi.

Come potete vedere in calce, l'utente di Reddit Smartt88 ha condiviso sul popolare sito una sua versione di Overhaul, accompagnato dalla piccola Eri. Risalta indubbiamente la grossa maschera che ricorda i medici italiani del Rinascimento, mentre la bambina, interpretata da un'amica dell'utente, è completamente vestita di bianco ed è inginocchiata, spaventata e debole, mentre il corno dorato le spunta dal lato destro della fronte.

My Hero Academia stagione 4 arriverà il prossimo ottobre e narrerà le nuove avventure di Deku. Siete curiosi di conoscere quale scontro attenderà i protagonisti con i nuovi villain?