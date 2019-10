My Hero Academia stagione 4 si presenta con un cartellone enorme a Tokyo

Sta per tornare uno dei franchise più irruenti degli scorsi anni, con una nuova stagione che farà il suo debutto il 12 ottobre sulle TV nipponiche e non solo. Mentre in Italia My Hero Academia torna su VVVVid, in Giappone continua la campagna promozionale per fare in modo che tutti vedano le nuove avventure di Midoriya e degli altri giovani eroi.

Nel Paese del Sol Levante un anime di questa portata è naturalmente un grosso affare, e pertanto le case di produzione non esitano a spendere milioni di yen in pubblicità. Non mancano i cartelloni nella famosa stazione di Shinjuku, una delle più trafficate del mondo, e neanche negli altri luoghi ad alta presenza pedonale.

Proprio in questi ultimi giorni, quando ormai il countdown per My Hero Academia stagione 4 sta per finire, è sbucato un nuovo cartellone pubblicitario che mette in bella vista Deku e gli altri protagonisti dei nuovi episodi ma in bianco e nero e con un effetto pennello. Come potete vedere in calce, nell'immagine al centro c'è naturalmente il protagonista Izuku Midoriya; alla sua destra risaltano i personaggi di Todoroki, Uraraka e All Might; infine a sinistra ci sono Mirio Togata, Kirishima e il rivale di sempre Bakugo.

Il primo episodio di My Hero Academia 4 sarà riassuntivo e ci porterà quindi a vedere gli avvenimenti narrati nelle prime fasi dell'opera tratta dall'omonimo manga di Kohei Horikoshi. Dopo tanti mesi di attesa, questa sta finalmente per concludersi.