My Hero Academia stagione 4: il segreto di Izuku viene scoperto?

My Hero Academia è tornato con la quarta stagione da pochissimi giorni. Il primo episodio è andato in onda in Giappone il 12 ottobre, seguito poi dalla trasmissione streaming su VVVVid con sottotitoli in italiano. Questa prima puntata però è stata esclusivamente introduttiva e filler, con quindi pochi dettagli da scoprire e sviscerare.

Uno di questi è indubbiamente la conferma della canonicità di My Hero Academia: Two Heroes, il primo film del franchise dello scorso anno. Tuttavia c'è anche un nuovo dettaglio, dato dal personaggio introdotto appositamente nell'episodio: la scoperta, parziale, del segreto di Izuku Midoriya e di All Might.

Taneo Tokuda è un giornalista freelance che si è occupato di intervistare la classe 1-A per scoprire se è presente lì il possibile erede di All Might. Con la scusa di voler scrivere una storia riguardante la vita studentesca alla Yuuei, Tokuda studia attentamente i ragazzi per capire chi sia il successore a cui si riferiva All Might con la frase "tu sei il prossimo".

I sospetti ricadono subito su Midoriya, Iida, Todoroki, Bakugo, Tokoyami e Kirishima, eliminandone poi uno a uno finché l'indiziato principale non rimane Midoriya. Sul termine dell'episodio, Tokuda avanzerà i suoi dubbi proprio al giovane protagonista, rivelando così il suo pensiero sul successore scelto da All Might.

Dagli avvenimenti del salvataggio di Bakugo nel primo episodio in assoluto di My Hero Academia agli eventi che hanno portato al salvataggio di Koda, giunge a conclusione che Midoriya abbia un rapporto stretto con All Might. Tokuda però aggiunge che non rivelerà alcunché alla stampa né a chiunque altro, quindi il ragazzo e il suo mentore possono rimanere tranquilli. Anche se parzialmente, si è aggiunta una nuova persona a conoscenza dell'eredità di All Might.