My Hero Academia stagione 4: svelato il quirk di Sir Nighteye

Precedentemente a My Hero Academia stagione 4, sapevamo ben poco del passato di All Might, se non che ha compiuto tantissimi gesti eroici. Gli ultimi eventi hanno però rivelato al pubblico che il prode ex eroe numero 1 aveva un tempo una spalla, Sir Nighteye. L'uomo è stato scelto da Midoriya come persona giusta da cui addestrarsi.

Midoriya sfrutta il suo legame con Mirio Togata per recarsi allo studio di Sir Nighteye, dove questo però decide di mettere alla prova il giovanissimo protagonista di My Hero Academia. Il compito sembra però impossibile, considerato il quirk dell'eroe professionista: Foresight, ovvero preveggenza.

Come si può capire già dal nome, l'eroe vestito di tutto punto e con l'aspetto di un semplice impiegato giapponese, ha la possibilità di vedere il futuro per un'ora di colui che tocca. Perciò, Midoriya riesce a stento a prendere il timbro per potersi firmare il documento che attesta che seguirà un tirocinio presso Nighteye.

L'eroe protagonista è messo quindi a una dura prova ancora prima di cominciare il suo apprendistato e dovrà fare ricorso a tutte le sue capacità per poter sovrastare il potere all'apparenza invincibile dell'ex sidekick di All Might. Il terzo episodio di My Hero Academia stagione 4 ci mostrerà se Midoriya riuscirà nell'intento.