My Hero Academia stagione 4: tornano gli episodi con la puntata 4

Una settimana di pausa già agli inizi che ha costretto i fan a pensare ai pochi eventi accaduti finora: dopo un primo episodio filler, My Hero Academia sta iniziando ad ingranare con la trama principale lanciandoci negli avvenimenti che faranno da pilastro di questa quarta stagione. Cosa succederà a Deku e gli altri nell'episodio di stasera?

Abbiamo visto Overhaul e Shigaraki in uno scontro a dir poco letale, mentre Izuku Midoriya tentava in ogni modo di ottenere l'approvazione di Sir Midnight. L'eroe professionista ha deciso di accogliere Deku sotto la sua ala, anche se non con l'obiettivo di allenarlo. Sul finale dell'episodio 3 di My Hero Academia stagione 4 abbiamo anche potuto vedere il primo incontro fortuito tra Midoriya e Overhaul.

E proprio questi saranno alcuni degli argomenti di apertura di My Hero Academia episodio 4. La puntata in questione è disponibile da pochi minuti su VVVVid con sottotitoli in italiano e partirà proprio con quello che abbiamo visto alla fine della puntata numero 3. L'episodio 4 si intitola "Un destino avverso" e tratterà non solo la prima uscita da tirocinante di Midoriya ma anche il rapporto con il suo mentore All Might.

Riuscirà Midoriya ad affrontare indenne tutti i pericoli e dubbi disseminati in questa quarta stagione di My Hero Academia?