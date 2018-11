My Hero Academia Stagione 4: uno speciale adatterà le origini di All Might

La terza stagione di My Hero Academia si è ormai conclusa in Giappone, ma il suo seguito è già in lavorazione. A quanto pare, prima della messa in onda del nuovo ciclo di episodi, la produzione della serie adatterà il manga delle origini di All Might, e la storia sarà narrata in uno speciale che uscirà all'inizio del prossimo anno.

Secondo quanto riportato durante un evento dedicato alla serie, My Hero Academia rilascerà lo speciale sulle origini di All Might come extra dell'edizione Blu-ray e DVD del film My Hero Academia: Two Heroes. In questo momento, l'edizione home video dell'acclamato lungometraggio animato è in programma per uscire in Giappone il 13 Febbraio 2019, e questo significa che i fan hanno ancora un po' di tempo per recuperare la storia di All Might Rising, la breve parentesi sulle origini del Simbolo della Pace.

Lo short manga, scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, è stato rilasciato quest'estate come complemento legato all'uscita nelle sale di My Hero Academia: Two Heroes, ed è stato distribuito nei cinema durante la proiezione del film.

All Might Rising racconta le origini dell'eroe e del suo primo incontro con All For One. I due si scontrarono quando Toshinori era solo uno studente delle superiori, e la loro sanguinosa battaglia si concluse con Nana Shimura che si sacrificò per salvare il suo allievo. Il tragico evento spinse il giovane All Might a prendere il posto della sua maestra, e da lì si impose come N°1 Hero.

L'anime di My Hero Academia tornerà il prossimo anno con la quarta stagione.