My Hero Academia Stagione 5 arriva doppiato su Italia 2

Gli ottimi ascolti, stanno spronando Italia 2 a puntare sulle serie anime. Nella stagione estiva, la rete televisiva Mediaset scalderà il pubblico con la trasmissione di My Hero Academia Stagione 5.

Il recente annuncio conferma il trend degli ultimi tempi: la casa italiana degli anime è sul canale 49 del digitale terrestre.

Mediaset, attraverso la concessionaria pubblicitaria Publitalia 80, ha presentato il palinsesto estivo 2022. Questo, svela in linea generale le serie TV e gli show che andranno in onda nel periodo compreso tra il 29 maggio e il 3 settembre. Oltre all'adattamento anime della serie manga di Kohei Horikoshi, curato da Studio Bones, troveremo I Cavalieri dello Zodiaco e Dragon Ball. Attualmente, su Italia 2 vengono trasmessi i film di Dragon Ball Z.

Tramite la presentazione del suddetto listino, scopriamo che in estate, su Italia 2, ricomincerà la trasmissione dei nuovi episodi doppiati in italiano di My Hero Academia. Il canale Mediaset ci riporterà dunque nella società degli eroi.

La prima TV della Stagione 5 di My Hero Academia è provvisoriamente programmata ogni mercoledì dalle ore 21:10 alle 23:10 circa. Dunque, la messa in onda prevede la trasmissione di due puntate alla volta, seguite poi dai TV Movie di Lupin. Per un'anteprima della serie, vi rimandiamo alla recensione di My Hero Academia 5.

My Hero Academia 5 vanta un totale di 25 episodi, quelli che vanno dall'89 al 113, ed è suddiviso in tre grandi archi narrativi. Il primo, la saga dell'addestramento congiunto, porta gli spettatori attraverso la sfida tra la Classe 1-A e la Classe 1-B. Il secondo, che inverte gli eventi del manga, è la saga dell'agenzia di Endeavor. Il terzo e ultimo arco, è My Villain Academia, che fa diventare Shiagraki e compagni le star dell'avventura.