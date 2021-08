My Hero Academia stagione 5, cambiano i protagonisti: ecco la nuova key visual

È finalmente giunto il momento anche per loro. Non compaiono da molto tempo in My Hero Academia con un ruolo di rilievo, ma il prossimo arco narrativo sarà completamente dedicato a Tomura Shigaraki e alla sua banda. Mentre gli eroi di My Hero Academia sono alle prese con Kurogiri e i suoi segreti, gli altri villain si stanno dando da fare.

L'Unione dei Villain sarà la protagonista di My Villain Academia, ultimo arco narrativo della quinta stagione dell'anime di My Hero Academia. I cattivi guidati da Tomura Shigaraki sono finalmente tornati e si mostrano in una nuova key visual che prepara gli spettatori alla prossima fase. In basso possiamo osservare la locandina condivisa dall'utente Atsu su Twitter, che ci mostra Shigaraki al centro con tutti i suoi alleati intorno su uno sfondo beige. In basso campeggia invece il titolo "My Villain Academia", proprio a sottolineare chi sarà davvero al centro della nuova storia.

Per i più attenti, la locandina ricorderà subito la prima key visual di My Hero Academia 5, dove vedevamo Deku e gli altri eroi prepararsi per il loro test invernale contro la classe 1-B. I colori utilizzati sono pressoché identici, ma cambia invece la direzione: gli eroi si muovevano andando dall'alto a destra al basso a sinistra, situazione invece completamente speculare per i villain guidati da Shigaraki.

La preview di My Hero Academia 5x20 ha preparato gli spettatori per l'avventura di Shigaraki.