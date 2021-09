My Hero Academia stagione 5 si conclude: l'ultimo episodio è disponibile su Crunchyroll

La lunga parentesi dedicata ai villain si è conclusa. Sicuramente i giovani heroes crescono, ma anche i criminali del mondo di My Hero Academia devono avere la loro parte di maturazione nella storia. Durante gli ultimi episodi della stagione 5 abbiamo infatti assistito alla saga di My Villain Academia con importanti evoluzioni per Tomura Shigaraki.

Per diversi episodi, Shigaraki e i suoi sono stati coinvolti in una lunga battaglia contro Gigantomachia, che si è poi trasformata in una guerra contro l'armata di Yotsubashi, alias Ri-Destro. Nel corso di questi episodi, abbiamo visto l'evoluzione di Himiko Toga, di Twice e infine di Tomura Shigaraki che ha anche raccontato il suo passato, con la morte di Tenko Shimura e la nascita del nuovo villain.

Adesso è il momento di chiudere la quinta stagione di My Hero Academia. Come ogni sabato, il nuovo episodio è disponibile su Crunchyroll. Stavolta la scena si concentra non soltanto sui villain ma anche sugli eroi, tra Hawks e tutti gli altri protagonisti che ormai conosciamo molto bene. Con My Hero Academia 5x25 si chiude anche questo ciclo di episodi, ma Studio BONES è già al lavoro sulla produzione di My Hero Academia stagione 6, annunciata ufficialmente in queste ore.