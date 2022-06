My Hero Academia Stagione 5 debutta su Italia 2 a fine giugno

Attraverso uno spot pubblicitario, l'emittente televisiva Mediaset ha reso noto che da mercoledì 22 giugno, My Hero Academia Stagione 5 farà il suo debutto in prima serata e doppiato in italiano su Italia 2, il canale 49 del digitale terreste.

Dopo le conferme di qualche mese fa, finalmente ci siamo, il doppiaggio italiano di My Hero Academia arriva su Italia 2. La clip pubblicitaria, che saltuariamente viene trasmessa sul canale televisivo, mostra in anteprima il lavoro di doppiaggio in italiano e alcune scene tratte dal primo dei tre archi narrativi da cui è composta la Stagione 5.

Nel corso delle prime fasi della stagione, gli aspiranti eroi del Liceo Yuei saranno impegnati in una battaglia che di amichevole ha ben poco. Gli studenti della Classe 1-A, sfidano quelli della Classe 1-B, decisi a rivendicare il titolo di primini più forti dell'accademia per eroi.

La seconda saga, è invece quella del tirocinio presso l'agenzia di Endeavor. In questo caso, il trio composto da Bakugo, Shoto e Deku dovrà brillare dinanzi agli occhi del Numero Uno. Nel mezzo di queste puntate, ci sarà spazio per l'OVA di My Hero Academia in arrivo su Crunchyroll. Molta importanza, verrà data alla storia della famiglia Todoroki.

La fase finale della stagione, è tutta dedicata all'Unione dei Villain guidata da Tomura Shigaraki, al passato dei componenti dell'organizzazione criminale e alla loro mostruosa e grandiosa evoluzione.