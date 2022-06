My Hero Academia Stagione 5 debutta in prima serata su Italia 2

Come anticipato dai palinsesti televisivi, My Hero Academia Stagione 5 debutta questa sera su Italia 2, ormai la casa degli anime di Mediaset. Riecco Midoriya e compagni doppiati in lingua italiana!

In prima visione assoluta, la Stagione 5 di My Hero Academia debutta su Mediaset Italia 2 dalle ore 21:15 circa. Per questa prima serata, l'emittente televisiva trasmetterà ben cinque episodi, che verranno poi ritrasmessi in replica il giovedì in seconda serata e il sabato mattina alle 12:40. La messa in onda, proseguirà ogni mercoledì alla stessa ora con quattro puntate alla volta. Ecco altri dettagli sul doppiaggio italiano di My Hero Academia 5.

In queste prime cinque puntate, che vanno dalla 89 alla 93 nella numerazione totale, presentano il primo arco narrativo, quello dello scontro amichevole tra la Classe 1-A e la Classe 1-B. Il primo episodio è però un originale in cui Midoriya, Shoto e gli altri affrontano una battaglia simulata con i "villain" Suneater e Nejire Hado, due dei Big Three dello Yuei.

In seguito, vedremo il ritorno di un grande personaggio: lo studente Hitoshi Shinso che cercherà di conquistare un posto nel dipartimento eroi dello U.A. Highschool. E voi, seguirete questo grande evento portato nel nostro Paese in esclusiva da Mediaset?