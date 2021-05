My Hero Academia: la Stagione 5 è un flop? Ecco i dati della TV giapponese

Una delle più grandi attese di questa stagione primaverile 2021 sta deludendo la community. Parliamo della Stagione 5 di My Hero Academia, che secondo l'opinione di una buona fetta degli spettatori è partita a rilento per via del Joint Training Arc, una saga tuttavia necessaria per evidenziare le nuove abilità dei protagonisti.

My Hero Academia 5 vanta un totale di 10 episodi disponibili su Crunchyroll, di cui però solamente una manciata sono riusciti a entusiasmare i fan. Difatti, mentre i round tre e quattro del test congiunto tra la Classe 1-A e la Classe 1-B sono riusciti a emozionare con colpi spettacolari, i primi due si sono rivelati piuttosto blandi e incentrati sulla strategia.

A confermare il trattamento piuttosto freddo dei fan nei confronti della nuova stagione vi sono i dati della TV giapponese. Condivisi dall'utente Twitter Shibuya Smash, essi indicano che la messa in onda della prima puntata ha avuto uno share del solo 3.2% nella regione del Kanto. Bisogna precisare che le successive puntate sono state un lento e graduale crescendo, con la quarta puntata arrivata a ottenere il 4.2% di share. Dei primi nove episodi, il quarto e il settimo sono stati i più guardati nella regione del Kanto.

Al termine dello scontro tra le due sezioni di primini, la Stagione 5 di My Hero Academia proseguirà con un arco narrativo che ribalterà sicuramente questa tendenza. Infatti, la palla passerà in mano ai villain. E voi cosa ne pensate di questa nuova stagione? Nel frattempo, Deku sembra perdere il controllo in My Hero Academia 5x10.