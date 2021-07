My Hero Academia stagione 5: quando finirà l'arco di Endeavor?

La stagione 5 di My Hero Academia è cominciata con un episodio filler che ci ha poi portati all'arco di esercitazione della 1-A e 1-B. L'addestramento congiunto è durato molto, concludendosi poche settimane fa. Gli eroi non hanno avuto molto respiro e sono stati già gettati nel nuovo arco narrativo, dove sono di nuovo insieme ai professionisti.

Direttamente sul campo, Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki hanno deciso di addestrarsi con Endeavor, mentre gli altri ragazzi della 1-A hanno trovato altri eroi da affiancare per ottenere dimestichezza ed esperienza nella lotta ai villain e alle catastrofi. Questo arco narrativo di My Hero Academia dura già da qualche episodio, ma quando terminerà?

L'episodio pubblicato oggi su Crunchyroll con Uraraka e Asui protagoniste ci ha portati lontano dalla città, ma alla fine ha anche pubblicato il classico trailer di presentazione. Secondo le nuove informazioni e dall'anteprima dell'episodio 17 dell'anime, l'arco narrativo dell'addestramento con Endeavor potrebbe concludersi in My Hero Academia 5x18. Altre due settimane di attesa dunque prima di passare a una nuova storia.

Dopo sarà il turno dell'ultimo arco narrativo di questa stagione, quello che i lettori del manga attendono con più ansia e che durerà quindi almeno 7 episodi.