My Hero Academia stagione 6, arriva il climax: un video per per il culmine della guerra

Già l'ultimo episodio della stagione 5 di My Hero Academia aveva garantito una cosa: ci sarebbe stata una guerra tra eroi e villain. Il conflitto tra protagonisti e antagonisti era inevitabile, ma ormai era chiaro che si sarebbe arrivati a una resa dei conti a breve. E infatti tutti i primi episodi della stagione 6 si sono concentrati su questo.

È da ben undici settimane che Studio BONES sta narrando la difficile battaglia che sta avendo luogo su più fronti. Da una parte c'è la villa di Gunga, luogo di un assalto ai danni della League of Villains, dall'altra invece c'è l'ospedale di Jaku, dove Shigaraki stava recuperando le forze dopo l'intervento. Settimana dopo settimana, My Hero Academia stagione 6 ha portato scontri e colpi di scena, uno dei quali è avvenuto con la danza di Dabi nello scorso episodio. Ora però la guerra si sta per concludere, ed è palese.

Per questo Studio BONES ha realizzato un video per il finale della guerra di My Hero Academia. Raggruppando tutti gli eventi occorsi nei primi undici episodi dell'anime, la produzione ha messo l'accento sulle gesta di Mirko, i salvataggi di Aizawa, la furia fiammeggiante di Endeavor e sulla lotta tra Deku e Shigaraki, col supporto di Bakugo. Ci sono anche frangenti provenienti dal trailer di My Hero Academia 6x12, che porterà alla conclusione della guerra in occasione della fine del primo cour dell'anime.

Quale sarà il futuro degli eroi dopo la guerra? E come si concluderà questa faida che sembra aver raggiunto dimensioni davvero gargantuesche? In alto è disponibile il video di oltre un minuto con tutte le scene in questione raggruppate.