My Hero Academia Stagione 6 arriva su Crunchyroll con un trailer in anteprima

Solamente di recente, Crunchyroll ha aperto le sue porte agli OVA di My Hero Academia Stagione 5, ma per gli appassionati è quasi già tempo di tornare nella Hero Society. La sesta stagione di My Hero Academia debutterà a ottobre sul catalogo di Crunchyroll!

Il momento tanto atteso sta per arrivare. Dal 1° ottobre 2022, su Crunchyroll, arriverà My Hero Academia Stagione 6. La guerra tra Heroes e Villain esplode in una video anteprima ufficiale pubblicata dalla piattaforma streaming.

Al Crunchyroll Expo 2022, un panel di studio BONES è stato il teatro del teaser trailer di My Hero Academia 6, in cui vediamo gli Heroes d'elite riunirsi nel tentativo di fermare i villain di Tomura Shigaraki. Gli episodi di questa nuova stagione andranno in onda, da sabato 1° ottobre, con la trasmissione di una puntata a settimana. In attesa della premiere ecco la locandina ufficiale di My Hero Academia 6.

La sesta stagione anime riprende esattamente da dove la serie di BONES si era interrotta. Hawks, sotto copertura nel Fronte di Liberazione del Paranormale, riesce a rimettere insieme tutti i pezzi dell'indagine che sta portando avanti. Grazie alla sua scoperta, il piano dei villain è ora chiaro e gli Heroes possono anticiparlo. Una guerra a campo aperto cambierà per sempre la società degli eroi.