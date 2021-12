My Hero Academia stagione 6 arriverà nel 2022: ecco quando nei nuovi leak

Appena qualche mese fa si è conclusa la stagione 5 di My Hero Academia, ricca di esperienze per gli eroi ma anche per i villain, con questi ultimi in particolare al centro di un importante arco narrativo. E proprio da questo partirà una colossale battaglia tra Deku e Shigaraki, come già annunciato dai vari poster della stagione 6.

Finora proprio questi poster sono stati l'unico materiale disponibile per My Hero Academia stagione 6. Annunciata su Weekly Shonen Jump e alla fine dello scorso ciclo di episodi, la prossima stagione arriverà nel 2022. Nuovi leak trapelati in queste ore, dalla stessa rivista di casa Shueisha, confermano quale sarà il periodo di uscita.

My Hero Academia stagione 6 arriverà in Giappone nell'autunno 2022, quindi tra meno di un anno. Considerati i blocchi di trasmissione nipponici, l'anime con Deku e compagni esordirà molto probabilmente nei primissimi giorni di ottobre 2022. Non è ancora dato sapere quanti saranno gli episodi a disposizione, ma saranno tutti adrenalinici e importanti. Qualche informazione aggiuntiva potrebbe arrivare in occasione della Jump Festa 2022 che si terrà nei prossimi giorni.

Ecco invece quali sono le saghe di My Hero Academia che i fan vorrebbero vedere adattate nella prossima stagione.