My Hero Academia Stagione 6, in arrivo una nuova visual: a quando il trailer?

Mentre il manga è da poco entrato nella sua fase saliente, che accompagnerà i lettori verso l’atteso finale, l’anime di My Hero Academia è momentaneamente in pausa. A breve, però, arriveranno nuove informazioni sull’attesa Stagione 6.

Dopo una quinta stagione transitoria, priva di mordente secondo alcuni, la Stagione 6 dell’adattamento anime darà un forte scossone agli eventi. Si scatena la guerra tra Heroes e Villain!

Nella prima key visual di My Hero Academia 6 abbiamo visto Deku e Shigaraki prepararsi alla sfida tra bene e male. I due volti della stessa medaglia, ultimi eredi di All For One e One For All, saranno i grandi protagonisti della prossima stagione anime.

Sul prossimo numero della rivista giapponese Weekly Shonen Jump, l’uscita 17 dell’anno, verrà presentata una nuova key art dell’anime. Saranno ancora loro due a prendersi la scena?

Secondo alcuni rumor, nelle prossime settimane sentiremo molto parlare dell’adattamento anime. Al prossimo Anime Japan, programmato tra il 26 e il 29 marzo, si terrà un panel di My Hero Academia. Verrà condiviso un trailer di My Hero Academia Stagione 6? D’altronde, i lavori di Studio Bones dovrebbero trovarsi in una fase avanzata e per accendere gli animi della community, lo studio d’animazione potrebbe mostrare alcuni spezzoni in anteprima.