My Hero Academia stagione 6: confermata una morte dolorosa, ecco chi è

La stagione 6 di My Hero Academia si è aperta con una guerra a All for One e ai suoi villain, Tomura Shigaraki in primis. Quest'ultimo oramai era diventato il nuovo contenitore della grande malvagità del super villain e per questo andava fermato il prima possibile, per evitare che potesse completarsi il processo di trasformazione.

Purtroppo però nulla è andato come gli eroi avevano previsto. Le due invasioni - una avvenuta a Jaku, nell'ospedale dove si stava riprendendo Shigaraki, e l'altra nella villa isolata di Gunga dove dimoravano i villain - non hanno portato praticamente a nulla di fatto se non a demoralizzare ancora di più gli eroi di My Hero Academia. Durante gli scontri, è morto Crust ma non solo: tanti altri buoni hanno dovuto lasciarci le penne a causa dei poteri dei nomu, dei villain o di Shigaraki. L'elenco è lungo e non si ferma, come confermano i nuovi episodi.

E ora è tempo di annunciare un'altra perdita tra le fila dei protagonisti. Dopo la battaglia, i giovani della 1-A hanno dovuto osservare loro malgrado il cadavere di Midnight. L'eroina vietata ai minori era stata sbalzata via, nella foresta, e durante la fuga di alcuni villain è stata trovata e uccisa. La scena in cui i ragazzi - Kirishima, Ashido, Yaoyorozu e Sato - la trovano è straziante a causa delle tante lacrime versate dal quartetto. La loro professoressa quindi li ha lasciati, eroicamente, eppure la guerra di My Hero Academia è ben lontana dalla fine.

La morte di Midnight segna soltanto la conclusione di una prima fase di conflitto che diventerà ancora più pressante.