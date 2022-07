My Hero Academia stagione 6 ha una data di uscita: ecco la locandina per la guerra

L'estate che sta trascorrendo ha portato ai fan di My Hero Academia i nuovi OAV della serie. Gli episodi speciali hanno ben poco a vedere con la storia principale che, come ben noto a chi ha visto le puntate della quinta stagione, è giunta a un punto cruciale, con eroi e villain che finalmente si getteranno in una guerra aperta.

Era già noto che My Hero Academia stagione 6 sarebbe arrivato nel 2022, durante la stagione autunnale. Ora però è ufficiale e tutto ciò ha anche una data di uscita, come deriva dai leak della rivista Weekly Shonen Jump. My Hero Academia 6 andrà in onda dal primo ottobre 2022 e, contemporaneamente, è stata proposta anche una nuova locandina.

Come si vede nel tweet in basso, il poster è composto da due porzioni ben distinte. Nel lato inferiore ci sono gli eroi, con Deku in prima linea e poi tutti i suoi compagni di classe e gli heroes professionisti che prenderanno parte alla guerra. In alto invece ci sono i villain con Shigaraki a sinistra, seguito da Toga, Twice, Dabi, Mr. Compress, Spinner, Skeptic e Re-Destro. Come contorno poi sono state aggiunte alcune scene che si concentrano su quelli che saranno i protagonisti principali della prossima stagione di My Hreo Academia. La guerra è ormai alle porte.