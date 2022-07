My Hero Academia, la Stagione 6 debutta in anteprima all'Hero Fes 2022: ecco la data

Il palinsesto anime della stagione autunnale 2022, riporterà gli spettatori nella società degli eroi. A ottobre, in simulcast su Crunchyroll, debutterà infatti la Stagione 6 di My Hero Academia. Il pubblico giapponese, tuttavia, avrà modo di seguire la premiere in anteprima assoluta.

A fine luglio, in Giappone si terrà un importante manifestazione dedicata al franchise di Kohei Horikoshi. L'Hero Fes 2022, pubblicizzato da un artwork di My Hero Academia in cui vediamo gli studenti dello Yuei costruire un mech gigante di All Might, riserberà una grandissima sorpresa ai visitatori.

Nel corso del panel, verrà trasmesso in anteprima il primo episodio della sesta stagione anime di My Hero Academia. La premiere, dunque, in esclusiva assoluta per gli ospiti della manifestazione, è programmata in realtà per il 24 luglio.

Stando a quanto reso noto dall'insider Twitter @shonenleaks, il cui tweet potete trovare in calce all'articolo, la puntata non verrà in alcun modo trasmessa in live stream. Presumibilmente, lo staff dell'evento si assicurerà che nessuna immagine della premiere venga ripresa e condivisa in rete. Se proprio non potete resistere all'attesa, ad agosto debutteranno gli OVA di My Hero Academia 5 su Crunchyroll.

A differenza della precedente stagione, My Hero Academia 6 comincerà adattando il materiale originale del manga. Non assisteremo dunque a nessun filler: Midoriya, Bakugo e gli altri aspiranti eroi dello Yuei dovranno subito gettarsi nella mischia per la guerra definitiva contro i villain.