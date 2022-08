My Hero Academia Stagione 6: dieci Heroes sono pronti nella nuova locandina ufficiale

A pochissime ore dall'anteprima di My Hero Academia 6 condivisa al Crunchyroll Expo 2022, il nuovo appuntamento con l'adattamento animato dell'opera di Kohei Horikoshi si mostra in una key visual che vede dieci dei più forti Pro Heroes pronti a entrare in azione.

Mentre la serie manga continua a scioccare i lettori con l'Atto Finale, l'anime di My Hero Academia è fermo da novembre 2017, mese in cui è terminata la Stagione 5. A breve, tuttavia, gli appassionati potranno tornare nella Hero Society con la sesta stagione di My Hero Academia.

L'appuntamento con Deku e compagni è fissato per il 1° ottobre 2022, quando il primo episodio della Stagione 6 debutterà sul palinsesto streaming di Crunchyroll. Per spezzare l'attesa, Studio BONES ha pubblicato una locandina promozionale che ritrae dieci dei migliori eroi professionisti in circolazione. In attesa della guerra totale con i villain, Midnight, Ryukyu, Fat Gum, Mt. Lady (nella parte alta dell'immagine), Hawks, Endeavor, Toshinori Yagi (nella porzione centrale), Present Mic, Eraserhead e Mirko (parte inferiore) sono già pronti a scendere sul campo di battaglia.

Da pochissimo, su Crunchyroll sono arrivati due OVA di My Hero Academia 5, ma gli spettatori vogliono più azione. La sesta stagione di My Hero Academia, che rivoluzionerà la società degli eroi, vedrà il ritorno di Kenji Nagasaki e Masahiro Mukai alla regia, e Yousuke Kuroda alla sceneggiatura della serie. Yoshihiko Umakoshi e Hitomi Odashima si occuperanno dei character design e Yuuki Hayashi della composizione delle musiche.