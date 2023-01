My Hero Academia Stagione 6, l'edizione Blu-Ray corregge alcuni gravi errori dell'anime

In occasione della fine della trasmissione del primo cour, Studio BONES ha rilasciato in Giappone l'edizione home video di My Hero Academia Stagione 6. Attraverso la versione Blu-Ray lo studio d'animazione ha potuto apportare delle correzioni ad alcuni gravi errori compiuti durante la trasmissione televisiva.

La cadenza settimanale e un budget limitato costringono le produzioni a lavorare frettolosamente tralasciando molti dettagli. Con le uscite delle edizioni home video gli studi d'animazione hanno tuttavia la possibilità di rifarsi, migliorando le animazioni, la qualità grafica e andando a correggere alcuni degli errori più gravi compiuti durante la messa in onda televisiva. È questo il caso anche per l'edizione Blu-Ray di My Hero Academia Stagione 6.

Sul mercato giapponese è finalmente in vendita il cofanetto Blu-Ray di My Hero Academia Stagione 6 Cour 1 e gli appassionati hanno subito notato alcune importanti differenze con l'edizione televisiva trasmessa fino al 25 dicembre 2022.

Tra le revisioni principali apportate da BONES troviamo quella su una svista importante. Quando Shigaraki utilizza il Decay subito dopo il suo risveglio per seminare distruzione nei dintorni, gli studenti della Classe 1-A e 1-B vengono mostrati mentre osservano impietriti la città nel caos. Nella squadra di evacuazione viene mostrato anche Mezo Shoji che però in quel momento si trovava da tutt'altra parte. Ebbene il Tentacle Hero è stato rimosso dalla scena in questione, correggendo così la svista dell'edizione televisiva.

Un'altra miglioria importante notata dagli acquirenti della versione Bly-Ray di My Hero Academia 6 è quella riguardante il character design molte volte insufficiente di Twice. Nella comparativa in calce all'articolo vediamo come il contorno degli occhi del personaggio sia più definito e in linea con il tratto esibito dal maestro Kohei Horikoshi nella serie manga. Vi lasciamo a un'anteprima sulla Parte 2 di My Hero Academia Stagione 6.