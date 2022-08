My Hero Academia Stagione 6: il primo episodio non sarà un riassuntivo

Il trailer di My Hero Academia Stagione 6 condiviso al Crunchyroll Expo 2022 indirizza gli spettatori verso l’inizio della fine. Tuttavia, prima di potersi immergere nella terribile battaglia tra gli eroi professionisti e il Fronte di Liberazione del Paranormale i fan dovranno assistere a un riassuntivo degli eventi precedenti. O forse no?

Abitualmente le stagioni animate di My Hero Academia si aprono con un episodio riassuntivo. Ad esempio, la quinta stagione dell’anime cominciò con un combattimento di sparring tra i giovani eroi della Classe 1-A dello Yuei e la coppia formata da Suneater e Nejire Hado nei panni dei cattivi della situazione. Questa volta pare però che non andrà come al solito.

L’anteprima di My Hero Academia 6 trasmessa all’Hero Fes 2022 ci permette però di scoprire qualche dettaglio sulla premiere della serie. Stando a chi ha assistito alla prima in anteprima, lo Studio BONES ha rotto le tradizioni non cominciando la sesta stagione con una puntata riepilogativa. In My Hero Academia Stagione 6 non ci sarà nessun riassuntivo, né riempitivo, e gli spettatori verranno gettati già nel bel mezzo degli eventi passando all’azione vera e propria.

Il perché di questa scelta insolita è di facile intuizione. In questo nuovo appuntamento assisteremo a un momento chiave dell’opera: la più grande guerra mai scoppiata finora tra eroi e villain. Per avere un’idea di quel che accadrà, vi rimandiamo alla sinossi di My Hero Academia 6.