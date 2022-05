My Hero Academia: la stagione 6 si mostra in una nuova locandina a tema giovani eroi

La quinta stagione di My Hero Academia si è conclusa con un grande cliffhanger: la guerra tra eroi e villain si avvicina. Dopo gli ultimi avvenimenti, Deku e compagni si sono allenati e migliorati ma sono anche venuti a sapere dei piani dei cattivi. Dall'altra parte, Shigaraki ha raggiunto un livello assurdo e rischia di diventare ancora più forte.

My Hero Academia 5 arriverà anche in italiano su Italia 2, ma in Giappone si stanno già preparando tutti per il prossimo ciclo di episodi. Ormai annunciata da tempo, la stagione 6 di My Hero Academia arriverà nell'autunno 2022 e le locandine già fanno presagire un nuovo incontro tra il protagonista e l'antagonista dell'opera.

Bisognerà aspettarsi di tutto da My Hero Academia 6, però sarà necessario attendere ancora qualche mese. Per ricordare agli spettatori del lancio in arrivo, è stata diramata una nuova locandina di My Hero Academia stagione 6 dove sono stati messi in risalto i giovani eroi principali. I cinque personaggi rappresentati sono l'immancabile Izuku Midoriya, l'esplosivo Katsuki Bakugo, il veloce Tenya Iida, la protagonista femminile Ochako Uraraka e infine l'eroe del ghiaccio e del fuoco Shoto Todoroki. Sono soltanto alcuni dei personaggi che faranno il loro ritorno prossimamente, l'attesa diminuisce sempre di più.