My Hero Academia stagione 6, nuovo trailer esplosivo per la guerra in TV

Il finale della quinta stagione di My Hero Academia ha visto un allenamento e un miglioramento sia da parte degli eroi che dei villain. Ora le due fazioni sembrano quasi pronte allo scontro a viso aperto, ed è proprio quello che lasciano trasparire gli ultimi secondi della scorsa serie. C'è quindi da aspettarsi una guerra in My Hero Academia 6.

E ormai questo momento è vicino. I prossimi episodi sono programmati per ottobre, con Crunchyroll che ha pubblicato il suo trailer di My Hero Academia per prepararsi al debutto della stagione 6 sulla sua piattaforma. Non è di certo l'unico video promozionale della prossima stagione, dato che in Giappone stanno arrivando sulle emittenti locali nuovi estratti dai prossimi episodi.

Ecco così un trailer di My Hero Academia 6 di pochi secondi, preparato per la promozione in televisione. In 15 secondi, vengono messi in risalto diversi pro heroes: Endeavor con il suo Prominence Burn, Aizawa con lo sfruttamento dell'annullamento del quirk, Hawks e il suo controllo delle piume, Mirko e i suoi potenti calci. C'è poi spazio nei secondi successivi anche per Present Mic, Edgeshot, Mount Lady e Midnight, insomma tutto il meglio che ha da offrire il panorama eroistico giapponese di My Hero Academia.

La sesta stagione esordirà in Giappone l'1 ottobre 2022.