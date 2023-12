My Hero Academia Stagione 7: la data d'uscita nel nuovo, splendido trailer

Ormai ci siamo, anche l'anime di My Hero Academia non è lontano dalla conclusione. Superati i recenti eventi della Stagione 6, l'anime si prepara ad adattare il gigantesco arco narrativo finale.

La Stagione 6 di My Hero Academia, dopo una serie di battaglie al cardiopalma, si chiudeva con il reintegro del protagonista Deku nella classe 1-A, dopo l'Arco Narrativo del Dark Hero in cui Midoriya aveva agito da solo, senza affidarsi ai suoi compagni.

La situazione è diventata drammatica: i Villain ormai pronti a colpire in ogni momento, i civili sono nel caos e nello sconforto più totali e l'ordine è difficile da mantenere. Soltanto l'arrivo di Star And Stripe, un'eroina americana, sembra poter ribaltare le sorti del Giappone.

Un teaser trailer pubblicato di recente mostra finalmente la data di uscita della settima stagione di My Hero Academia. Come si scopre dal video, la data da segnare sul calendario è 4 maggio 2024.

Oltre a questo, è possibile ammirare nel video una sequenza di scene che vedono protagonisti Deku e Uraraka, sequenze dal grande impatto emotivo e che preparano i fan allo scontro decisivo per la salvezza della nazione.

Ricordiamo infine che il manga di My Hero Academia si trova ovviamente più avanti con la narrazione della battaglia risolutiva e, negli ultimi capitoli, Bakugo sta affrontando il SUO scontro finale.

Cosa ne pensate di questo nuovo scoppiettante teaser trailer? Ce la faranno gli eroi ad avere la meglio una volte per tutto su All For One e Shigaraki Tomura? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti.