My Hero Academia stagione 7 è realtà: l'annuncio trapelato in rete

Nel corso del 2022, a ottobre, è tornato l'anime di My Hero Academia, uno dei più amati dell'ultimo decennio. La storia di Kohei Horikoshi è passata dall'essere un manga a un progetto multimediale, con l'anime che ne rappresenta l'adattamento più importante, e non a caso è in onda ormai da diversi anni, con sei stagioni attualmente all'attivo.

La situazione nella storia ha visto il piano di Uraraka per riportare Deku dalla propria parte, così l'episodio 24 di My Hero Academia 6 ha preparato il pubblico per il finale di stagione. Stagione che si concluderà tra pochi giorni, il 25 marzo 2023, dopo sei mesi e 2-cour di trasmissione. My Hero Academia 6x25 sarà quindi l'ultimo per il momento, ma ci sono già piani per far proseguire la serie, dato che la storia è ben lontana dalla conclusione.

Non è necessario però attendere oltre, dato che i leak di Weekly Shonen Jump hanno confermato che la produzione di My Hero Academia stagione 7 è già avviata. Probabilmente l'annuncio ufficiale sarebbe dovuto arrivare in concomitanza con la trasmissione dell'ultimo episodio in TV, che potrebbe portare con sé anche un primo teaser trailer dei prossimi contenuti. Per il momento infatti non ci sono altre informazioni sulla prossima stagione, che presumibilmente non arriverà prima del prossimo anno.

Non resta che attendere innanzitutto l'episodio finale di My Hero Academia stagione 6 e poi aspettare le varie informazioni che si susseguiranno tra rivista e canali ufficiali dell'anime.