My Hero Academia, la Stagione 7 è più vicina: Deku si prepara con una nuova visual

Con due cour continuativi trasmessi tra l'ottobre 2022 e il marzo 2023, My Hero Academia Stagione 6 ha portato i Pro Heroes a ingaggiare una violenta guerra contro i Villain e a subire una sconfitta che ha causato dei danni epocali sia nella società che negli animi della popolazione. Gli eroi della Yuei sono però pronti a una nuova battaglia.

My Hero Academia Stagione 7 è stato annunciato in concomitanza al termine della precedente stagione prodotta da Studio BONES. Gli sforzi congiunti degli aspiranti eroi della Classe 1-A hanno riportato Deku tra le mura della Yuei. Terminato il suo percorso oscuro, Midoriya ha compreso che sarà solamente al fianco dei suoi compagni che potrà riportare la pace nella società degli eroi.

Proprio da questo punto continuerà My Hero Academia 7. Interamente in bianco e nero, con solamente la sciarpa e gli occhi del protagonista colorati, il poster promozionale è infatti interamente dedicata a Izuku Midoriya, al cui fianco compare la scritta "non camminare mai da solo".

My Hero Academia uscirà nel 2024, in un periodo ancora non meglio specificato, e proseguirà l'adattamento del manga di Kohei Horikoshi dall'arco dell'eroina americana numero uno. A ogni modo, novità su My Hero Academia Stagione 7 dovrebbero arrivare tra non molto. Un evento speciale in programma in Giappone potrebbe portare a un nuovo trailer e all'attesa data di uscita ufficiale.