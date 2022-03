My Hero Academia 347, è stagione d'amore e di guerra per gli eroi e i villain

Mentre l'atto finale di My Hero Academia dà il via alla battaglia definitiva tra gli eroi e i cattivi, i fan hanno potuto vedere tutti i preparativi sia dei primi che dei secondi per il loro scontro finale.

È interessante notare che la serie si è anche brevemente assicurata di aggiornare i fan sui pensieri di Toga e sull'intera situazione che la porta alla battaglia finale. Questo l'ha resa emotivamente e mentalmente più complicata che mai.

Gli scorci che abbiamo visto del passato di Toga hanno evidenziato come lei abbia equiparato l'amore alla sete di sangue guidata dal suo quirk, e questo l'ha resa la villain che ora è. Il capitolo precedente della serie l'ha vista trascinare Izuku nel luogo del combattimento tra lei e Ochaco e in qualche modo è riuscita a non attivare il Danger Sense di Izuku nel farlo.

Nel capitolo più recente della serie viene spiegato che il potere di Izuku non si è attivato perché Toga non lo stava attaccando con cattivi intenti, ma invece per amore, dato che alla fine del capitolo gli ha chiesto di essere il suo ragazzo.

Il capitolo 347 di My Hero Academia rivela che la battaglia tra Izuku e Toga si sta effettivamente svolgendo su un'isola remota e quindi lui deve in qualche modo raggiungere il campo di battaglia in cui si trova Tomura Shigaraki il più velocemente possibile.

Quando Toga scopre che Izuku sta cercando di andarsene, si precipita al suo fianco e lo esorta a non fuggire perché lei lo ama. Izuku si rende conto che il suo Danger Sense non sta riconoscendo i suoi attacchi come una minaccia reale, e presto scopre il perché. La villain rivela ciò che vuole veramente da Izuku: essere la sua ragazza.

Toga ha reso in modo evidente i suoi sentimenti d'amore nel corso di tutta la serie finora, ma non è ancora stato rivelato cosa significhi realmente il concetto di "fidanzato" per la villain. Abbiamo visto piccoli scorci di ciò che accade a coloro che ama in questo modo, ma è chiaro che i suoi sentimenti per Izuku sono su tutto un altro livello. Questo significa che Izuku è probabilmente in un pericolo molto più grande di quello che potrebbe immaginare da questo momento e vedremo presto come Toga inseguirà questo amore ancora di più.

Cosa pensate a proposito della confessione d'amore di Toga verso Izuku? Siete curiosi di vedere cosa vuole veramente da Izuku come suo "fidanzato"? Come reagirà Ochaco invece? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri nei commenti qui sotto. In ultimo, vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di My Hero Academia su MANGA Plus.