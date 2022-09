My Hero Academia: in che stagione si scopre che Dabi è legato a QUEL personaggio?

My Hero Academia non è solamente il racconto di come Izuku Midoriya diventerà il migliore degli eroi. Accanto a questa trama principale, l'autore Kohei Horikoshi ne ha scritte diverse altre molto interessanti. Una delle sottotrame più convincenti dell'opera shonen è quella sulla famiglia Todoroki.

Sin dai primissimi capitoli del manga che ha esordito nel luglio del 2014 sulle pagine di Weekly Shonen Jump, la storia di Shoto Todoroki ha catturato l'attenzione dei fan. La sua tragica storia familiare ha permesso ai lettori d'identificarsi nel personaggio, la cui vita però nasconde ancora diversi segreti agli spettatori dell'anime. Anche Dabi, il villain dalle fiamme azzurre, sembra essere parecchio interessato in Shoto e in suo padre Endeavor. Quando scopriremo i particolari sul legame tra Dabi e i Todoroki di My Hero Academia?

Mentre i lettori del manga sono stati lanciati verso l'arco narrativo finale e conoscono già la verità, gli anime watcher non hanno ancora idea del cataclisma che Dabi provocherà. La grande rivelazione di My Hero Academia 5x02 permette però ai fan di farsi un'idea su quello che accadrà.

La terribile verità su Dabi e la famiglia Todoroki verrà raccontata in My Hero Academia Stagione 6, in arrivo dal 1° ottobre in simulcast streaming su Crunchyroll. Nella sesta stagione di My Hero Academia esploderà la guerra, di cui abbiamo un'anteprima nell'ultimo promo televisivo, tra Heroes e Villain. Durante questa catastrofe, che metterà a dura prova la società degli eroi giapponese, Dabi guadagnerà le luci del palco per distruggere la reputazione di Endeavor.

Con il ritiro di All Might, recentemente Endeavor è divenuto Number One. A causa dei suoi modi di fari, il Flame Hero non ha mai goduto di molta stima da parte della popolazione. Tuttavia, le sue ultime azioni lo hanno consacrato come nuovo leader della Hero Society. Endeavor verrà però distrutto dal suo stesso passato, dalle malefatte compiute da Enji Todoroki nei confronti di sua moglie e dei suoi figli.