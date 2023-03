My Hero Academia: le stagioni 4 e 5 sono disponibili in italiano su Crunchyroll

In Giappone si sta per concludere la sesta stagione di My Hero Academia, una stagione molto più oscura delle precedenti a causa delle grandi sfide imposte dall'oscuro gruppo di villain guidato da Tomura Shigaraki e All for One. Su Crunchyroll, gli episodi sono stati sottotitolati in italiano, così da incontrare anche i fan nostrani.

Tuttavia, c'è anche chi preferisce seguire gli anime completamente doppiati, e My Hero Academia è uno di quelli che viene proposto anche nella nostra lingua. Dopo le trasmissioni sulle reti Mediaset, è il turno di Crunchyroll di portare le stagioni 4 e 5 di My Hero Academia doppiate in italiano sulla sua piattaforma, facendo la gioia di tutti coloro che preferiscono le nostre voci a quelle giapponesi. Tutti gli episodi in questione sono già disponibili, come annunciato dalla piattaforma tramite i propri social.

Gli episodi in questione vanno dal 64 al 113, per un totale di 50 episodi, suddivisi in due stagioni da 25. Gli eventi raccontati vanno dalla prima missione fuori porta per Deku che lo portò a incrociare la minaccia di Overhaul, passando poi per il festival culturale e le sfide con la classe 1-B. Questo gruppo di episodi è stato trasmesso in Giappone tra fine 2019 e fine 2021, mentre in Italia la quarta stagione fu trasmessa nel corso del 2021, con la stagione 5 invece proposta alcuni mesi fa, nell'arco dell'estate del 2022.

My Hero Academia è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, adattato in anime ormai da diversi anni grazie agli sforzi di Studio Bones. La serie è stata pubblicata per la prima volta nel 2014 e in breve tempo ha acquisito una vasta popolarità in tutto il mondo. La trama segue le vicende di Izuku Midoriya, un ragazzo nato senza superpoteri in un mondo in cui ormai quasi tutta la totalità della popolazione ne è dotata. Nonostante ciò, Izuku sogna di diventare un supereroe e di entrare a far parte della Yuei, la più prestigiosa scuola di formazione per supereroi di tutto il Giappone. A breve, My Hero Academia vedrà la sua settima stagione in produzione.