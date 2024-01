My Hero Academia: le stagioni dell'anime dalla peggiore alla migliore

My Hero Academia è uno degli anime più seguiti del momento, e la sua ultima stagione non ha deluso i fan. I lettori del manga sapevano già che l'arco narrativo che sarebbe stato adattato era uno dei più importanti della serie, ed è stato un vero piacere per gli occhi vederlo prendere vita sullo schermo.

Ora, i fan possono solo aspettare per vedere cosa riserverà loro My Hero Academia 7. Sebbene ogni stagione di My Hero Academia sia stata di per sé eccellente, è innegabile che alcune siano semplicemente migliori di altre per una serie di motivi. Ecco una classifica delle stagioni di My Hero Academia:

6. Stagione 5 - La quinta stagione di My Hero Academia è stata divertente da guardare, tuttavia il ritmo, nonostante sia aumentato quando l'Unione dei Villain si è affermata come una minaccia seria, è stato lento e ha seguito una serie di trame poco coinvolgenti. Come sempre, l'anime era pieno di animazioni straordinarie e grandi rivelazioni. È stato divertente vedere Deku controllare un nuovo potere, Frusta Nera, la quale ha avuto poi un ruolo importante nella stagione 6.

5. Stagione 4 - La stagione 4 presenta alcuni dei momenti più alti di My Hero Academia, con la missione per salvare Eri che è ricca di azione e piena di incredibili animazioni e sequenze di combattimento. Tuttavia, la stagione 4 è anche il momento in cui la produzione dello show inizia a mostrare alcuni dei suoi limiti, realizzando frettolosamente alcuni dei combattimenti più importanti del manga e prendendo scelte artistiche discutibili. Alcuni esempi possono essere il combattimento dopo che Mirio perde i suoi poteri e la completa mancanza di audio nel momento in cui Midoriya usa involontariamente il 100% del suo potere per salvare Eri. Il primo non riesce a esaltare tutte le emozioni, che derivano dai valorosi sforzi di Mirio per salvare la bambina a qualunque costo, mentre la seconda è solo una decisione confusa che porta gli spettatori a non capire cosa sta succedendo finché Midoriya non racconta l'intero svolgersi degli eventi.

4. Stagione 1 - La prima stagione di My Hero Academia è durata la metà delle altre stagioni dello show, ma sono bastati solo pochi episodi per coinvolgere i fan nella storia. Midoriya potrebbe non essere esattamente un protagonista speciale, con la sua personalità cliché evidente a tutti, ma è un ottimo personaggio principale per uno shonen.

3. Stagione 2 - Dopo il successo della prima stagione, era scontato che My Hero Academia puntasse verso le stelle. I fan non vedevano l'ora di vedere come Midoriya e il resto della Classe 1-A avrebbero utilizzato i loro poteri, e l'anime di certo non ha deluso le loro aspettative. Certo, Midoriya era ancora un maniaco autodistruttivo, ma è riuscito a trovare un modo nuovo e intelligente per usare il suo potere senza che quest'ultimo lo paralizzasse. Ci sono diversi momenti iconici che si svolgono nella seconda stagione, incluso lo straordinario combattimento tra Midoriya e Todoroki, che è stato uno scontro spettacolare.

2. Stagione 3 - Nonostante l'importanza dell'Unione dei Villain in questa stagione, il motivo per cui My Hero Academia 3, del quale trovate qui la recensione, è così amato è l'ultimo combattimento dell'hero All Might. La sua lotta contro All For One è piena di emozioni e il colpo finale dell'eroe serve essenzialmente come passaggio del testimone a Midoriya. Nonostante questo, anche gli studenti dello Yuei brillano nei vari archi della stagione, con la battaglia tra Midoriya e Bakugo che aiuta quest'ultimo ad evolversi in un modo che nessuno avrebbe potuto prevedere.

1. Stagione 6 - Gli elementi spettacolari di questa stagione sono così tanti che si fa fatica ad elencarli tutti. La guerra tra hero e il Fronte di Liberazione del Sovrannaturale ha avuto i momenti più alti della serie, da Deku che sblocca più poteri di One for All alla continua lotta di Shigaraki con All for One nella sua testa. Le conseguenze di questo scontro le vedremo solo nella prossima stagione, ma per il momento My Hero Academia 6 si merita il gradino più alto del podio di questa classifica.